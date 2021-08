SMED poderá definir na próxima semana a retomada das aulas presenciais em todas as escolas da rede

Foto: SEED

A retomada das aulas presenciais em todas as escolas da rede municipal de ensino pode ocorrer em breve. Isso mesmo! Segundo a Secretaria Municipal de Educação, a expectativa é de que na próxima semana seja definida uma data para o retorno. Até lá, um dos condicionantes para a retomada já deverá ter sido resolvido, que é a entrega dos kits de higiene infanto-juvenil, cujo prazo máximo dado à empresa fornecedora encerra na próxima sexta-feira, 13 de agosto.

Por enquanto, apenas os oitavos e nonos anos das escolas Ibrahim Antônio Mansur, Irmã Elizabeth Werka, Juscelino Kubistchek, Balbina Pereira de Souza e Maria Aparecida Saliba Torres, seguem com aulas no sistema híbrido, sendo parte presencial e parte remota. De acordo com a SMED, as escolas Werka e JK, que inicialmente haviam aderido à greve dos professores, já retomaram suas atividades.

Ainda nos levantamentos que estão sendo feitos pela secretaria semanalmente, quanto ao controle de presença das turmas que já retornaram, de um total de 224 alunos dos oitavos anos, com menos da metade optante pelo retorno presencial, há um número expressivo de faltantes. O mesmo ocorre com os alunos dos nonos anos, que totalizam 340, com menos da metade sendo optante pelo sistema híbrido, e muitos faltantes em sala de aula.

Kits de alimentação

Embora as aulas na grande maioria das escolas não tenham sido retomadas, o município segue com a entrega normal dos kits de alimentação, dentro da atual realidade das instituições, diante de um cenário de pandemia. Conforme o Departamento de Alimentação Escolar, os kits são entregues mensalmente, mediante solicitação dos pais. E essa distribuição, segundo explica o departamento, está sendo reorganizada em função do retorno presencial em algumas escolas.

“As crianças que fizerem a opção pelo ensino híbrido receberão a alimentação na unidade educacional, além de um kit complementar. Àqueles estudantes que optarem pelo sistema totalmente remoto, receberão o kit de alimentação completo”, explicou Sheila Caroline Demochoski Persegona, do Departamento de Alimentação Escolar.

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1274 – 12/08/2021