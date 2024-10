SMED: Reunião Pedagógica — um espaço essencial de reflexão e colaboração na educação! Valorizemos!

A Rede Municipal de Ensino de Araucária, no ano de 2024, instituiu, por meio das Instruções Normativas nº 21/2023 e nº 03/2024, referentes ao calendário Escolar, um marco importante que é a instituição da Reunião Pedagógica nas Unidades Educacionais com o objetivo de propiciar momentos fundamentais para o fortalecimento da educação nas Unidades Educacionais.

As Unidades Educacionais da Rede Municipal de Ensino nesse espaço de tempo precisam organizar-se de modo a assegurar um trabalho educacional voltado para a constante melhoria das condições de aprendizagem e desenvolvimento dos bebês, crianças e estudantes, considerando os objetivos propostos no Projeto Pedagógico – PP de cada Unidade Educacional.

A reunião Pedagógica é mais do que um encontro administrativo, representa uma oportunidade valiosa para a formação interna de todos os profissionais, com momentos que devem ser dedicados ao planejar, refletir e compartilhar visando à melhoria contínua do processo de ensino e aprendizagem.

Durante esses encontros, os profissionais da educação têm a chance de trocar ideias, discutir práticas pedagógicas e encontrar soluções para os desafios que surgem no dia a dia da sala de aula. Essa partilha de vivências é essencial para o desenvolvimento de estratégias colaborativas, capazes de atender às necessidades das crianças/estudantes de forma mais eficaz e inclusiva.

Outro aspecto importante nas reuniões pedagógicas é o momento de avaliação e monitoramento do progresso das crianças/estudantes. Ao analisar o desempenho das turmas, os professores podem identificar pontos de atenção e planejar intervenções pedagógicas que promovam a superação das dificuldades, garantindo que nenhuma criança/estudante fique para trás. Essa prática reforça o compromisso com a educação de qualidade.

Além disso, as reuniões oferecem oportunidades para a formação continuada dos professores, fortalecendo o papel do professor pedagogo. A troca de conhecimentos e a discussão sobre novas metodologias de ensino e políticas educacionais mantêm os profissionais atualizados e capacitados para lidar com as demandas do ambiente escolar. Isso fortalece não apenas a prática pedagógica, mas também a coesão e o trabalho em equipe dentro da escola.

As principais funções de uma reunião pedagógica incluem:

Planejamento e organização

Definir metas e estratégias para o desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem, alinhando-as ao projeto pedagógico da escola e às diretrizes curriculares.

Avaliação e monitoramento

Analisar o progresso das crianças/ estudantes e discutir intervenções pedagógicas para aprimorar o desempenho e a inclusão de todos no processo de aprendizagem.

Formação continuada

Oferecer oportunidades para o aperfeiçoamento profissional dos professores, abordando temas como metodologias de ensino, gestão de sala de aula e atualizações em políticas educacionais.

Reflexão sobre práticas pedagógicas

Promover a reflexão crítica sobre as propostas pedagógicas, identificando possíveis melhorias na trajetória de ensino e aprendizagem.

Resolução de problemas e desafios

Discutir problemas específicos enfrentados na escola, como questões de disciplina, dificuldades de aprendizagem ou demandas da comunidade escolar, buscando soluções coletivas.

Integração da equipe

Fortalecer o trabalho em equipe e o sentido de colaboração entre os educadores, promovendo um ambiente de apoio mútuo.

Portanto, são momentos de partilha, reflexão e orientação, que ajudam a construir um ambiente educacional mais colaborativo e voltado para o sucesso das crianças/estudantes. Ao valorizar esses momentos, a Unidade Educacional também está valorizando a função do professor pedagogo, responsável pela formação continuada interna, além de reforçar seu compromisso com a educação integral e de qualidade, sempre focada na melhoria constante e na participação ativa de todos os envolvidos no processo educativo.

Ainda ressalta-se que, a instituição das Reuniões Pedagógicas em Calendário Escolar, em horário de trabalho, pela Rede Municipal de Ensino de Araucária, é um avanço significativo na valorização do processo educativo, na gestão democrática e no fortalecimento coletivo do compromisso com a educação integral e de qualidade!

Edição n.º 1438. Equipe SMED.