As inscrições para as atividades esportivas e para o Projeto Vida em Movimento de 2026, da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, já estão abertas. Todas as pessoas podem se inscrever, sem exceção, porém não é possível a reserva de vagas. Também não há prioridade para quem já participou ou para novos participantes, pois as vagas serão preenchidas conforme a inscrição, que é obrigatória para todos.

São ofertadas diversas modalidades e cada pessoa poderá se inscrever em apenas uma delas. Mesmo quem participou em anos anteriores deverá fazer uma nova inscrição, por formulário online, que pode ser acessado de casa, do trabalho ou de qualquer lugar através do link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc9kthllslfnmpZuQgQeO0sCVZXrrtxj8JYWiyRBrKAFeaoiA/viewform

Haverá atendimento presencial para quem precisar de ajuda para se inscrever e preencher o formulário, nos seguintes locais: Núcleo Esportivo Parque Cachoeira, Núcleo Centro Dia do Idoso (CDI) e Núcleo Esportivo CEU. Esse atendimento presencial acontece nos dias 15 e 16, das 8h às 12h e das 13h às 17h.

Edição n.º 1498.