SMEL/AFFA Araucária disputará 3ª fase do Paranaense de Futsal no final de semana

A equipe SMEL/AFFA Araucária Sub18 voltará a jogar neste final de semana, dias 12 e 13 de agosto, pelo Campeonato Paranaense de Futsal 2022. A terceira fase da competição será realizada no Ginásio do Parque Cachoeira.

Na sexta-feira (12/08), às 19h, a equipe araucariense enfrentará o Apucarana, já o adversário e o horário do jogo de sábado só serão conhecidos após o resultado dessa primeira partida. “Fica aqui nosso convite para todos, venham ao ginásio torcer e vibrar junto, nossa equipe conta com vocês”, convida Mazza.

Foto – divulgação

Texto: Maurenn Bernardo