SMEL/Araucária/Aspma/Berneck é tri-campeão dos Jogos Abertos do Paraná

O time de voleibol masculino SMEL/Araucária/Aspma/Berneck sagrou-se tri-campeão dos 65º Jogos Abertos do Paraná (JAP’s), realizados no último final de semana, dias 25 e 26 de novembro, em Pato Branco. A equipe araucariense já tem uma tradição de vitórias na competição organizada pelo Governo do Estado, através da Paraná Esporte.

Com este excelente resultado o time encerra a temporada 2023, somando 4 títulos de campeão nos Jogos Universitários do Paraná.

Jogos Universitários Brasileiros, Campeonato Paranaense e Jogos Abertos, além de um terceiro lugar na Superliga B. “A conquista dos Jogos Abertos vem coroar um ótimo ano para o time do Araucária Vôlei, onde estivemos presentes em todos os pódios das competições que participamos. Parabenizo a equipe pela determinação e agradeço os patrocinadores pelo apoio, assim como a nossa torcida, que deu um espetáculo à parte”, disse o técnico Everson Ribeiro.

O próximo desafio do time, que agora fará uma pequena pausa para descanso, será a Superliga B. Os treinos serão retomados a partir do dia 18 de dezembro e a competição começa em janeiro de 2024. “Pedimos aos empresários da nossa cidade que nos apoiem, precisamos de mais patrocinadores para 2024. Quem quiser fazer parte deste projeto vencedor, pode entrar em contato pelo fone (41) 99828-3016 ou diretamente na ASPMA, que explicaremos sobre o projeto e as contrapartidas oferecidas pelo apoio”, convida Everson.

Edição n.º 1391