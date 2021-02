SMEL Araucária/ASPMA/Berneck faz sua quarta vitória consecutiva na Superliga B

Compartilhe esta notícia

Foto: Thaise Oliveira – FPV

O voleibol masculino de Araucária fez sua última partida em casa pelo primeiro turno da Superliga B 2021 e derrotou a equipe do Anápolis Vôlei por 3X2, com parciais de 28/26, 25/22, 21/25, e 30/28.

O jogo aconteceu na noite desta quarta-feira, 25 de fevereiro, no ginásio do CSU. O time SMEL Araucária/ASPMA/Berneck mandou bem em quadra e conquistou sua quarta vitória consecutiva na competição, empatando com o Anápolis na classificação, somando 12 pontos cada.

“Foi um jogo muito equilibrado. A equipe do Anápolis é muito qualificada, com atletas experientes, como o levantador Everaldo e o central Vini, ambos com várias Superligas A no currículo. Isso mostra a importância da vitória e que estamos crescendo na competição. Nossa equipe está com uma energia muito positiva, todos se ajudando tanto dentro quanto fora de quadra e isso reflete e torna o jogo mais fácil, mesmo nos momentos de dificuldade. Parabenizo a todos os atletas pelo excelente jogo e pela vitória. Em especial ao nosso oposto Fábio que recebeu o troféu Viva Vôlei, pela bela atuação”, disse o técnico Everson Ribeiro.

O Araucária volta a jogar neste sábado, às 19 horas, contra o Aeroclube, na cidade de Natal, partida que encerra a fase classificatória. O jogo seguinte será pelas quartas de final e está previsto para o dia 16 de março.

Texto: Maurenn Bernardo