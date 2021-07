SMEL/Araucária/ASPMA/Berneck se prepara para temporada 2020/2021

Jogadores do Sub 19 formam a equipe principal, que na sequência receberá reforço de atletas do adulto. Foto: divulgação

Com foco na temporada de competições 2021/2022, a equipe masculina de voleibol SMEL/Araucária/ASPMA/Berneck está investindo tudo na sua categoria de base. Para o técnico Everson Ribeiro, a ideia é iniciar o Campeonato Estadual com o time Sub 19 em quadra e, aos poucos, ir reforçando a equipe. “Estamos na fase final de captação de recursos para a temporada do adulto, onde iniciaremos o Paranaense com a equipe Sub-19, mas teremos reforços de alguns atletas adultos, que inclusive estão treinando com os garotos. No decorrer da competição, o que provavelmente ocorra até o final de outubro, iremos complementar a equipe com o restante do elenco que irá disputar a próxima Superliga B”, explicou.

O técnico comentou que no próximo final de semana, dias 9 e 10, a equipe irá participar da Taça Neuri Barbieri de Vôlei 2021, que acontecerá em São José dos Pinhais, onde terá a oportunidade de testar o elenco Sub19. “A Taça irá reunir times fortes do Paraná, será nossa primeira participação em uma competição oficial neste ano e esperamos fazer uma boa participação”, comentou Everson.

Temporada

Entre as competições que o SMEL/Araucária/ASPMA/Berneck irá disputar estão o Campeonato Paranaense, previsto para o mês de agosto, e a Superliga B, que iniciará em janeiro. Segundo o técnico Everson, a equipe Sub 19 está completa e treinando desde maio para os Campeonatos Paranaenses Juvenil e Adulto, a Taça Paraná e demais jogos oficiais do Estado, caso sejam realizados. O trabalho também inicia com mais uma categoria, a Sub 17, ampliando os atletas contemplados com competições de alto rendimento.

“Trabalharemos com atletas jovens, dando oportunidade para que cresçam e ganhem experiência em competições estaduais, mas também iremos prepará-los para competições nacionais, através do treinamento em conjunto com atletas adultos, que transmitirão conhecimento e experiência aos mais jovens”, disse Everson.

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1269 – 08/07/2021