A Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SMEL) divulgou a abertura das inscrições para as atividades do Projeto Vida em Movimento em 2026. A iniciativa é voltada à terceira idade e contempla práticas esportivas como peteca, basquetebol, handebol, voleibol e vôlei de praia.

As inscrições para as atividades físicas e esportivas terão início no dia 12 de janeiro. Não haverá reserva de vagas nem rematrícula, sendo obrigatória a realização de uma nova inscrição por todos os interessados. O processo será feito por meio de formulário online, que estará disponível na data prevista no perfil da SMEL no Instagram, @esportearaucaria.

Para as atividades do Departamento de Lazer e Qualidade de Vida, o período de inscrição vai de 12 a 18 de janeiro. Já as atividades do Departamento de Esportes poderão ser inscritas entre os dias 14 e 18 de janeiro.

Além da opção online, a SMEL disponibilizará atendimento presencial para auxiliar no preenchimento do formulário. O serviço será oferecido no Núcleo Esportivo Parque Cachoeira, no Núcleo Centro Dia do Idoso (CDI) e no Núcleo Esportivo CEU. Nos dias 12 e 14 de janeiro, o atendimento ocorrerá das 7h às 18h. Nos dias 13, 15 e 16 de janeiro, o horário será das 8h às 12h e das 13h às 17h.

Edição n.º 1497. Maria Antônia.