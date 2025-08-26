Os passinhos flashback dos anos 70, 80 e 90 nos fazem relembrar de momentos inesquecíveis e resgatam músicas e danças que fizeram a alegria de toda uma geração. É com esse propósito que a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SMEL) promove na quarta-feira, 27 de agosto, a partir das 19h, o Aulão Flashback. O evento acontece no Parque Cachoeira e a participação é gratuita.

Através de uma aula super divertida, com uma trilha sonora deliciosa, pessoas de todas as idades podem participar e redescobrir o prazer de dançar junto com os outros. “Prepare o look, aqueça os passos e venha dançar muito flashback. Vai ter música boa, dança contagiante, diversão sem limites, frutas e sorteio de brindes de arrasar. Esperamos todos vocês no dia 27!”, convida a SMEL.

Edição n.º 1479.