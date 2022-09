SMEL promove evento de troca de figurinhas da Copa no Ginásio Joval

A Copa do Mundo de 2022 está chegando e as trocas de figurinhas estão a todo vapor. Em Araucária não tem sido diferente e os colecionadores da cidade, que estão ansiosos, terão uma excelente oportunidade de tentar completar o álbum. No próximo sábado (24/09) a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer preparou uma mega troca de figurinhas da Copa.

O evento será no Ginásio Joval de Paula Souza, no Parque Cachoeira, no horário das 14h às 17h. Segundo a SMEL, a participação é aberta a toda a população e famílias inteiras estão sendo aguardadas. “Já estamos no clima da Copa e esta iniciativa da SMEL é uma boa oportunidade para sairmos de casa e interagirmos com outras pessoas, sobre um assunto que é paixão mundial”, disse uma colecionadora.