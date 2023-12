SMEL segue cronograma de festivais e o de karatê será nesta sexta-feira (08) no Ginásio Joval

Todos os anos acontecem os festivais de encerramento das modalidades esportivas mantidas pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SMEL). Na próxima sexta-feira (08/12) será a vez do karatê, com início às 18h, no Ginásio Joval de Paula Souza, no Parque Cachoeira, crianças que frequentam as escolinhas e atletas farão apresentações durante o evento.

Outras modalidades também já encerraram as atividades do ano, a exemplo do voleibol que reuniu aproximadamente 150 alunos no Ginásio Joval, eles participaram do evento organizado pelos professores das escolinhas e treinamentos da SMEL. A arquibancada ficou lotada de pais e familiares dos alunos que entendem a importância de acompanhar os filhos durante a vida esportiva.

Outro festival foi o Basketerinho, que reuniu 150 crianças integrantes do projeto da SMEL e também do projeto de basquete do Colégio COC. Foi um dia de muitos jogos, interação e diversão.

Os Jogos Mirins de Araucária – JOMA também entraram na programação de encerramento do ano. Alunos de 4° e 5° anos do ensino fundamental de 20 escolas da rede municipal e particular participaram de diversas competições entre os dias 27 de novembro a 01 de dezembro, nos espaços esportivos do município. O JOMA envolveu as modalidades de basquete adaptado, futsal, caçador, atletismo, cabo de guerra e jogos intelectivos.

Edição n.º 1392