SMMA diz que população deve colaborar com a limpeza pública

Moradores devem colaborar com a limpeza. Foto: Marco Charneski

O mato alto e o lixo acumulado em alguns terrenos da cidade voltaram a ser motivo de reclamação por parte dos moradores da rua José Wsoek, no bairro Tindiquera. A queixa é recorrente, pois de acordo com eles, faz tempo que não é feito nenhum trabalho de limpeza na via. “Se a gente não reclama, o matagal toma conta e o pior é que as pessoas se aproveitam disso para jogar todo tipo de lixo”, disse um morador.

Outra moradora da rua José Wsoek comentou que os donos de alguns terrenos deveriam ter mais vergonha na cara e limpar pelo menos a frente das suas casas, para que o bairro ficasse com uma aparência melhor. “Não adianta ficar só reclamando e pedindo para a Prefeitura fazer tudo, eles que tomem vergonha na cara e juntem o lixo e cortem o mato, não custa nada”, sugeriu.

Em consenso com a moradora, a Secretaria Municipal do Meio Ambiente diz que a população deve colaborar, cuidando da limpeza dos terrenos e frentes de casas, principalmente não jogando lixo, já que existe o serviço de coleta pública. Ainda de acordo com a SMMA, a Prefeitura sempre está fazendo o trabalho de roçadas, mas considerando as chuvas dos últimos dias, o cronograma foi prejudicado.

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1267 – 24/06/2021