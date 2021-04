SMMA orienta população sobre o descarte do lixo eletrônico

Eletrônicos que não tem mais utilidade podem ser descartados juntamente com o lixo reciclável. Foto: Marco Charneski

Os Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrônicos (REEE), mais conhecidos como lixo eletrônico, representam um problema crescente em nossa sociedade, já que o descarte incorreto de itens como celulares, computadores e outros eletroeletrônicos, cada vez mais presentes em nosso dia a dia, causa diversos impactos ambientais. Em Araucária, muitas pessoas ainda tem dúvidas sobre a coleta desses materiais, e a Secretaria do Meio Ambiente orienta que o descarte deve ser feito junto com a coleta seletiva, que é feita duas vezes por semana na região central e uma vez nos bairros. No interior a coleta é realizada uma vez a cada 15 dias.

Podem ser descartados aparelhos de televisão, rádios, computadores, ferro de passar, aparelho de som/dvd, controles de videogame, aquecedores, ar-condicionado, bateria de celular, cd, celular, computadores, máquina de lavar, copiadoras, impressoras, máquinas fotográficas, pen drive, mouse, monitores e outros eletrônicos em geral.

A SMMA lembra que algumas empresas da cidade fazem a logística reversa. Isso porque o lixo eletrônico é composto por vários materiais que tem certo valor agregado e por outros que são altamente contaminantes, inviabilizando o descarte em aterros. A logística reversa é a solução para que esses materiais sejam destinados de maneira ambientalmente correta. A lista dessas empresas pode ser consultada no site abree.org.br.

Ainda de acordo com a SMMA, os eletrônicos são processados no centro de triagem de materiais recicláveis do município, e depois são encaminhados para empresas que fazem a destinação final.

Cuidados

A secretaria lembra ainda, que tanto os coletores do lixo normal quanto os que atuam na coleta seletiva, utilizam todos os equipamentos de proteção individual (EPIs) necessários, como máscara, uniforme completo e luvas. Essa medida de proteção já era feita mesmo antes da pandemia.

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1256 – 08/04/2021