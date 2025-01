Na última semana, o jornal O Popular publicou uma matéria sobre uma capivara desorientada, que acabou se escondendo no porão de uma casa, na região central de Araucária. Na ocasião a Secretaria de Meio Ambiente (SMMA) e o Instituto Água e Terra (IAT) foram acionados e dirigiram-se até a residência, porém não conseguiram encontrar o animal.

As equipes compostas por veterinários e biólogos tentaram fazer o resgate no dia 03 de janeiro, mas não tiveram resultado. “Eles entraram debaixo da casa da moradora, verificaram matos próximos e outras residências, mas infelizmente não foi possível localizar a capivara”, explica um veterinário da SMMA. Dessa forma, os moradores foram orientados a ajudar nessa missão. Caso vejam a capivara, eles devem entrar em contato com o Meio Ambiente ou com o IAT, para que seja feito o resgate.

Relembre o caso

Na semana de Natal, uma capivara estava fugindo de alguns cães, e acabou buscando abrigo no terreno de uma casa. A senhora Alzira, proprietária da residência, conta que seu vizinho conseguiu espantar os cachorros, mas não encontrou o animal silvestre. No dia seguinte, ela tentou procurar novamente o animal e não conseguiu. Passados alguns dias, ela avistou a capivara saindo durante a noite para o quintal, então descobriu que o porão era o seu esconderijo.

A senhora tentou várias vezes colocar o bichinho para fora, mas não obteve resultado. Ela também percebeu que o animal estava magro e aparentava estar bastante debilitado. Alzira então acionou a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, que entrou em contato com o Instituo Água e Terra pedindo apoio para o resgate, que não foi bem-sucedido.

Serviço

Em situações como esta, o morador deve acionar a SMMA pelo número (41) 3614-7480. A Secretaria está localizada no Parque Cachoeira, na rua Ceará, no bairro Iguaçu. Já o contato com o Instituto Água e Terra (IAT) deve ser feito pelos números (41) 3213-3700 ou (41) 3304-7000.

Edição n.º 1448. Victória Malinowski.