SMMA promove ações de limpeza no Israelense e Favorita

Secretaria do Meio Ambiente está realizando uma força-tarefa para deixar as comunidades mais limpas. Foto: divulgação

Desde a última semana, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMMA) vem realizando ações de limpeza em uma grande região, que vai da Rua Coleiro até os Jardins Israelense e Favorita. Na última quinta-feira, 4 de março, por exemplo, o serviço de limpeza recolheu cinco caminhões de materiais.

A limpeza do córrego que passa na região também já começou. De acordo com a SMMA, a previsão é que essas ações ocorram em um período de aproximadamente 60 dias. Vale registrar, mais uma vez, que a Prefeitura tem um canal de diálogo muito bom com moradores da região, tem feito o possível para atender às demandas e está sempre aberta a esclarecimentos.

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1252 – 11/03/2021