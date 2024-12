SMMA realizará Feira de Adoção de Cães no Parque Cachoeira

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente irá realizar mais uma Feira de Adoção de Cães no Parque Cachoeira. O evento acontecerá nos dias 05, 06 e 07 de dezembro. Durante os dois primeiros dias, a feira será das 15h às 19h, e no sábado das 13h às 17h.

Uma das organizadoras do evento relata que, no total dos três dias, mais ou menos 60 cachorrinhos estarão disponíveis para a adoção, sendo 20 animais por dia. A feira está sendo realizada em parceria com os protetores de animais que estão cadastrados, para diminuir a superlotação dos canis.

Todos os cãezinhos estão vacinados, e caso algum deles não estiver castrado, os novos tutores serão orientados a comparecer nas próximas campanhas de castração gratuita do município, já que uma vaga estará garantida caso o adotante solicitar.

A SMMA solicita estar com RG e CPF no momento da adoção, e que o interessado em adotar seja maior de 18 anos.

Ressaltando que a doação é responsável, ou seja, a pessoa que se interessar em adotar um cãozinho, deverá assinar um termo de responsabilidade. Um meio, encontrado pela secretaria, de garantir a segurança e o bem-estar do animalzinho.