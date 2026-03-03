A equipe da Secretaria de Obras (SMOP) está trabalhando na implantação de remansos na Avenida Independência, próximo ao Cemitério do Jardim Independência. Com a melhoria, o trecho irá ampliar a capacidade de vagas de estacionamento na região.

A solicitação foi feita pela Secretaria de Meio Ambiente (SMMA), com o objetivo de melhorar o estacionamento de veículos no trecho em frente ao cemitério municipal. O projeto da obra é da equipe do Departamento de Trânsito. Segundo a SMOP, mais remansos estão previstos nesta importante via do município, mas ainda não há data para as próximas etapas.