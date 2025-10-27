Quem passou pela Rua Heitor Alves Guimarães, perto do setor de carga e descarga do Supermercado Condor, no Centro, no decorrer desta semana, se deparou com a calçada que margeia o córrego São Patrício parcialmente interditada. O trecho foi sinalizado pela Prefeitura com estacas e fita zebrada por conta do avanço da erosão, no intuito de garantir a segurança temporária dos pedestres.

O local tem sido alvo constante de reclamações e embora a Prefeitura já tenha tentado algumas intervenções de contenção, a erosão avança sem parar. “Faz tempo que algumas lajotas já estavam se soltando e se a calçada ceder no momento em que alguém estiver passando, o acidente será inevitável”, disse um pedestre. “A sinalização veio em boa hora porque existe o risco de alguém andar distraído e cair no córrego, e ali é um lugar alto e possui muitas pedras”, comentou outro pedestre.

A Prefeitura de Araucária, por meio da Secretaria de Obras (SMOP), informa que o local foi sinalizado e que o serviço de reconstituição do trecho citado está na programação, com possibilidade de ocorrer ainda nesta semana. Questionada sobre o projeto para canalizar o córrego São Patrício, que deságua no Rio Iguaçu, em toda sua extensão, a Secretaria de Meio Ambiente (SMMA) disse que o assunto ainda está em fase de discussão.

Edição n.º 1488.