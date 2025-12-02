A Prefeitura de Araucária, por meio da Secretaria Municipal de Planejamento (SMPL), convida a população a participar da 62.ª Audiência Pública de Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV). A reunião será realizada nesta quinta-feira (04), às 14h, no Anfiteatro do Paço Municipal.

Nesta edição, será apresentado o estudo referente à regularização de uma edificação para fins comunitários no bairro Cachoeira, proposto pela Associação Franciscana de Ensino Senhor Bom Jesus. O objetivo é demonstrar à comunidade os possíveis impactos urbanísticos relacionados ao empreendimento, garantindo transparência, diálogo e participação social no planejamento urbano do município.

A população poderá acompanhar a transmissão ao vivo pelos canais digitais da Prefeitura (site https://araucaria.atende.net/ e YouTube), bem como participar presencialmente, no térreo da sede administrativa, localizada na Rua Pedro Druszcz, nº 111, Centro.

A audiência pública é uma etapa essencial para o compartilhamento de informações e para que os cidadãos possam contribuir com dúvidas, sugestões e manifestações relacionadas ao tema apresentado.