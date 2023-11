SMSA divulga alerta e recomendação após aumento de casos de Covid-19

A Secretaria de Saúde de Araucária (SMSA) divulgou alerta sobre a atual situação em relação à Covid-19. O Brasil, e especialmente o estado do Paraná, estão enfrentando um aumento considerável no número de casos do Coronavírus. Apesar da vacinação estar em um estágio avançado, os casos considerados graves e os óbitos também cresceram.

Com isso, é importante fazer um alerta para que as pessoas entendam e compreendam que se deve tratar esse vírus com os mesmos cuidados e precauções que se tem com outros vírus respiratórios, como, por exemplo, o da gripe influenza.

“A prevenção é o caminho mais seguro para superarmos essa fase desafiadora. Portanto, não subestime a importância do uso de máscaras e da vacinação. Unidos podemos combater a propagação do vírus e proteger nossa comunidade”, destaca Alex Radin, diretor da Vigilância em Saúde.

Diante disso, autoridades de saúde divulgaram várias recomendações para que a população possa seguir.

Vacinação

A vacinação é uma das principais armas para combater a Covid-19, sendo assim, todo cidadão deve garantir que seus ciclos de vacinação estejam atualizados.

Uso de Máscaras

O uso de máscaras é fortemente recomendado, especialmente por pessoas com sintomas gripais, casos suspeitos ou confirmados de Covid-19, e por aqueles que tiveram contato próximo com um caso confirmado nos últimos 10 dias. Além disso, indivíduos com fatores de risco para complicações, como imunossuprimidos, idosos, gestantes e pessoas com comorbidades, devem usar máscaras em locais de maior risco de contaminação, como ambientes fechados, com aglomerações e em serviços de saúde.

Em situações de surto em determinado local ou instituição, recomenda-se o uso de máscaras por todos os presentes, devido ao risco de transmissão por pessoas assintomáticas.