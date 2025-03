SMSA promove campanha de vacinação contra febre amarela aos domingos no Parque Cachoeira

Para intensificar a prevenção contra a febre amarela, a Secretaria Municipal de Saúde de Araucária (SMSA) promoverá ações de vacinação aos domingos no Parque Cachoeira. A campanha começou no último domingo (16) e seguirá até 13 de abril, das 9h às 12h e das 13h às 16h30, no prédio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

A ação tem como público-alvo pessoas entre 5 e 59 anos que ainda não tenham sido vacinadas, não possuam comprovante de vacinação ou tenham recebido apenas uma dose antes de completar 5 anos. A vacina é aplicada em dose única.

Antes da imunização, a equipe da SMSA verificará o histórico vacinal na carteirinha e/ou no sistema de informação. Para receber a vacina, é necessário apresentar um documento de identificação e, se possível, a carteirinha de vacinação.

O Ministério da Saúde recomenda que pessoas com planos de viagem para áreas de risco, como regiões rurais e de mata, verifiquem sua situação vacinal. Quem ainda não recebeu a dose deve se vacinar pelo menos 10 dias antes da exposição a ambientes com risco de contágio.

A febre amarela é uma doença viral transmitida por mosquitos infectados, como o Aedes aegypti em áreas urbanas e os gêneros Haemagogus e Sabethes em regiões silvestres. Os sintomas iniciais incluem febre alta, calafrios, dor de cabeça intensa, dores musculares, náuseas e vômitos.