SMSA reforça mudança no ponto fixo de imunização contra a Covid-19 aos cidadão

Foto: Marco Charneski

Desde a última segunda-feira, 19 de julho, a campanha de vacinação contra a Covid-19 em ponto fixo, voltada à população sem veículo de transporte, que acontecia no Ginásio Joval Paula Souza, mudou de endereço. Em função de uma obra no espaço, a imunização dos araucarienses passou a ocorrer dentro do próprio Parque Cachoeira, em uma tenda montada próximo aos quiosques e churrasqueiras.

Com a convocação de novas e mais amplas faixas etárias, a Secretaria Municipal de Saúde reforça que a entrada para o novo espaço de vacinação é feita pelos fundos da UBS Santa Mônica, na Rua Leonardo João Wieczokowski. A imunização dentro do sistema drive thru, com entrada pela Rua Rio de Janeiro, segue normalmente. O atendimento acontece das 9h às 16h.

Nesta sexta-feira, 23, o município estará vacinando os cidadãos de 36 e 35 anos completos. Ao todo, Araucária já recebeu 85.765 doses dos imunizantes contra o vírus, enviadas pelo Governo do Estado. Para receber a primeira dose da vacina os cidadãos devem apresentar as equipes um documento de identificação com foto, comprovante de endereço, CPF e caderneta de vacinação.

A Secretaria Municipal de Saúde lembra a população que, diferentemente de Curitiba, o município segue vacinando as pessoas com idade superior aos convocados normalmente. “Não fazemos a repescagem. Podem vir qualquer dia em que houver vacinação”, esclarece.

Mais informações poderão ser obtidas por telefone no número 0800-642-5250, Disk Corona. O serviço funciona todos os dias da semana das 07h às 19h.