A Secretaria de Trabalho e Emprego (SMTE), em parceria com empresas locais, realizará mais um mutirão de empregos no Terminal Vila Angélica. A ação é gratuita e acontecerá de 23 a 27 de fevereiro, das 12h às 18h.

O mutirão possui o objetivo de facilitar o acesso a oportunidades de trabalho e promover a recolocação profissional dos cidadãos da região. Os candidatos devem levar o RG, CPF e currículo impresso para poder participar.

De acordo com a SMTE, serão oferecidos atendimentos para cadastro e atualização de currículos, oferta de vagas de emprego em diversas áreas e orientações profissionais gratuitas.