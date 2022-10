SMTE vai abrir inscrições para curso gratuito de Manutenção Básica de Computadores

A Prefeitura de Araucária, por meio da Secretaria Municipal de Trabalho e Emprego (SMTE), abrirá na próxima segunda-feira (03/10), as inscrições para o curso gratuito de Manutenção Básica de Computadores. As aulas terão início em 10 de outubro e acontecerão no SINE, de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 11h30, totalizando uma carga horária de 36h. Ao término, será emitido certificado de conclusão de curso.



Para efetivar a matrícula, é necessário ter 14 anos ou mais e o ensino fundamental completo ou estar cursando o 9º ano. Além disso, é preciso levar RG, CPF, comprovante de endereço e comprovante/declaração de escolaridade. As vagas são limitadas.



Isenção



É importante lembrar que alunos de cursos profissionalizantes disponibilizados pela SMTE são isentos do pagamento da tarifa do TRIAR, conforme instituído pela Lei Municipal nº 3545/2019. Este benefício chama-se Passe Qualificação e

pode ser solicitado no ato da matrícula, sendo válido enquanto o curso estiver em andamento.

O SINE está localizado na rua Álvaro Linhares Ehlke, 333 – Sabiá. Mais informações pelo telefone 3643-4180.