Soff Cine traz de volta para Araucária a magia do cinema

Após um longo período sem um cinema, Araucária celebra o retorno dessa importante forma de entretenimento cultural com a inauguração do Soff Cine. O novo espaço de exibição marca o fim de uma lacuna na cidade, conhecida pelo humor local que sempre brincava com o fato de “Araucária não ter cinema”.

O Soff Cine conta com duas salas modernas, cada uma com capacidade para mais de 100 espectadores, e está equipado com tecnologia de ponta para oferecer uma experiência cinematográfica de alta qualidade e conforto, elevando o prazer dos amantes da 7ª arte.

Contrariando os rumores de que exibiria apenas filmes antigos como Lagoa Azul ou Titanic, o Soff Cine acompanha o calendário dos grandes lançamentos do cinema nacional e internacional. Isso significa que o público local terá acesso a estreias simultâneas com as principais redes do país, evitando deslocamentos para Curitiba e garantindo uma experiência de qualidade a poucos minutos de casa. Além disso, o Soff Cine busca manter os ingressos a preços populares, facilitando o acesso ao cinema para toda a população.

“A inauguração do Soff Cine é motivo de orgulho e enxergo a importância simbólica desse cinema como um marco cultural que aproxima a população da indústria cinematográfica. A cidade tem grande potencial para se destacar em inovação e protagonismo cultural, sendo pioneira em muitos aspectos ao longo de sua história. O retorno do cinema representa a oportunidade de valorizar as vocações locais e fortalecer a identidade cultural da cidade, incentivando a superação do ‘complexo de vira-lata’ e promovendo políticas públicas que reforcem o orgulho local.” afirmou Jester Furtado, proprietário do Soff Cine.

Ele disse ainda que, embora tenha assumido o papel de exibidor de cinema, sua trajetória permanece focada no fortalecimento de uma indústria criativa. “O setor cultural envolve uma cadeia de profissionais diversificada e possui um impacto econômico relevante, com o PIB da indústria cinematográfica superando setores tradicionais, como o farmacêutico e o têxtil”, completou.

O Soff Cine, situado no Shopping Pinheiros, funciona diariamente, com uma programação que busca atender a diversos públicos e interesses. Além das exibições cinematográficas, o espaço estará disponível para sessões escolares, institucionais e eventos como palestras, shows e outras atividades que possam ser realizadas nas salas. Este novo espaço é conquista importante para a cidade, não só como uma opção de lazer, mas como um ambiente cultural que pretende contribuir para a formação cidadã e fortalecer o envolvimento da comunidade com a arte.

“O Soff Cine já está de portas abertas, celebrando o retorno do cinema a Araucária e dando aos moradores a oportunidade de vivenciar o cinema com qualidade, proximidade e acessibilidade”, conclui Jester.

Serviço

O Soff Cine está localizado no Shopping Pinheiros, na Av. Dr. Vítor do Amaral no Centro. Você pode acompanhar as novidades e os filmes em cartaz pelas redes sociais @soff.cine no Instagram.

Edição n.º 1439.