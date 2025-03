SoffCine oferecerá aulas de teatro e as inscrições já estão abertas

O cinema SoffCine está com uma novidade! Além dos filmes sempre em cartaz, agora é possível fazer aulas de teatro, que serão ministradas pelo professor e diretor teatral Jester Furtado. Neste primeiro momento, duas turmas serão abertas, mas conforme for a demanda de inscritos, há possibilidade de novas turmas. As aulas são destinadas ao público jovem e adulto, porém, novamente se houver procura, podem ser abertas turmas para a criançada.

As inscrições vão até o dia 30 de março, presencialmente no cinema, localizado no último andar do Shopping Pinheiros. Por enquanto, há uma turma para o período da manhã de terça-feira, e outra no sábado, das 10h às 12h.

“O curso tem a finalidade de proporcionar a vivência teatral para atores e não atores, servindo com uma importante ferramenta de autoconhecimento, desinibição, segurança e performance cênica”, declara Jester.

Serviço

O Shopping Pinheiros está localizado na Avenida Dr. Victor do Amaral, no Centro. Para mais detalhes, entrar em contato pelo fone (41) 99978-8561.

Victória Malinowski.