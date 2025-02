SoffCine preparou presente especial para comemorar o aniversário de Araucária

O SoffCine preparou uma oferta especial para comemorar o aniversário de Araucária: nos dias 10 e 11 de fevereiro, quem comprar uma pipoca grande ganhará um ingresso grátis para ser utilizado no mesmo dia. A promoção é válida exclusivamente para compras realizadas no balcão do cinema.

Além disso, esta segunda-feira, 10 de fevereiro, é o último dia da Semana do Cinema, evento que trouxe ingressos a R$ 10,00. Essa ação busca democratizar o acesso às telonas, permitindo que mais pessoas desfrutem da magia do cinema por um preço acessível. Quem ainda não aproveitou essa oferta tem a chance de iniciar a semana com uma sessão especial, combinando preços reduzidos com a promoção exclusiva do SoffCine.

Filmes em cartaz

Confira a lista de filmes que estarão em cartaz durante os dias de promoção:

Ainda Estou Aqui

Chico Bento e a Goiabeira Maraviósa

Conclave

Lobisomen

MMA – Meu Melhor Amigo

Moana 2

Mufasa – O Rei Leão

Sonic 3

A programação completa e os horários das sessões podem ser consultados pelo site da Velox Tickets: https://www.veloxtickets.com/Portal/Local/Cinema/Araucaria/Soff-Cine/SOF/2025-02-20

Lembrando que a promoção da pipoca é exclusiva para vendas na bilheteria oficial e compras online acrescentam uma taxa no valor final do ingresso.