Solidárias Festinhas entrega chocolates para mais de duas mil crianças

A ONG Solidárias Festinhas, da Cidade Industrial de Curitiba, em parceria com voluntários de Araucária, atendeu 2.115 crianças em ações de Páscoa realizadas nos dias 01, 02 e 08 de abril. Os pequeninos são moradores de mais de 20 comunidades da CIC e de Araucária, eles ficaram animados com a visita do coelhinho, que levou muitos chocolates.

Durante cada ação os voluntários também apresentaram um teatro, cujo tema foi o verdadeiro sentido da Páscoa. “Gostaríamos de agradecer a todos os doadores dos doces e aos voluntários que se dispuseram em nos ajudar, sem eles nada teria sido possível”, afirma a ONG.

Edição n. 1358