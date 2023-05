Sonho antigo realizado: Araucária ganhará cinema

Uma das frustrações dos moradores de Araucária está prestes a ser superada: ganharemos um cinema. Exatamente! A cidade finalmente passará a ter um cinema para chamar de seu. E como notícia boa mesmo precisa vir em combo o cinema virá acompanhado de outro antigo sonho dos araucarienses: um shopping. Mas shopping mesmo, nada de galeria comercial ou centrinho de compras.

O empreendimento ganhou o nome de Shopping Pinheiros e está sendo construído na avenida Victor do Amaral, 1769, em terreno que faz frente também com a marginal da Rodovia do Xisto. Ele é fruto de um sonho do grupo araucariense Belniaki, que originalmente ficou conhecido pela qualidade dos móveis sob medida que fabrica. A construção está a todo vapor e tem previsão de inauguração para o final de 2023.

Originalmente o projeto do Shopping Pinheiros não previa salas de cinema, mas diante dos pedidos da comunidade local, os responsáveis pelo empreendimento reviram o layout da estrutura para incluir duas salas em que os araucarienses poderão ver os principais lançamentos da sétima arte. Elas ficarão no sexto piso e, por ora, ainda não há definição acerca de quem irá operar esses espaços.

Ao todo o Shopping Pinheiros terá mais de oito mil metros quadrados de área construída. Serão oito pavimentos que abrigarão cerca de oitenta lojas, uma ampla praça de alimentação com capacidade para 700 pessoas sentadas e estacionamento coberto.

Fachada do Shopping Pinheiros privilegia vidros e foi concebida por arquiteta araucariense.

A arquitetura do shopping foi pensada para que todos os oito pisos sejam interligados por um poço de iluminação natural, o que proporcionará a integração entre todos os ambientes. Um dos espaços queridinhos dos responsáveis pelo empreendimento é a praça de alimentação, que contará com espaço amplo, fechado e acolhedor para que seja usufruído mesmo em dias frios e com chuva. A área gastronômica terá ainda espaço kids e um local para shows e apresentações artísticas. A fachada do shopping privilegiará vidros e foi concebida pela arquiteta Luciane Carraro.

O shopping contará ainda com um acesso especial à sua cobertura, onde será possível contemplar vários pontos da cidade e que devem render selfies sensacionais com o horizonte araucariense ao fundo. “Deste terraço as pessoas poderão curtir o pôr-do-sol e ter uma vista privilegiada de vários locais da cidade, seja da nossa área industrial ou área rural e muitos de nossos bairros”, comenta um dos responsáveis pelo empreendimento.

Lojas no Shopping Pinheiros começam a ser comercializadas

Se você tem interesse em ocupar uma loja no Shopping Pinheiros, fique atento. Isto porque o grupo Belniaki começará nas próximas semanas a comercializar esses espaços. Os lojistas podem entrar em contato pelo telefone: 41 99630-7901, ou pelo email contato@shoppinheiros.com.br.

Serão mais de oitenta lojas e interessados já podem entrar em contato com a administração do shopping.

