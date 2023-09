Sonho do baile de debutantes vai virar realidade para 22 estudantes do Colégio Agalvira

A noite de 30 de setembro de 2023 será inesquecível para 16 meninas e 6 meninos do Colégio Estadual Agalvira Bittencourt Pinto, localizado no bairro Capela Velha. Eles irão realizar o sonho de ter um baile de debutantes. O evento é uma iniciativa do Rotary Club de Araucária Passaúna, em parceria com o Colégio.

O baile acontecerá no próximo sábado (30/09), a partir das 19h, no Salão Paroquial São João Batista e terá como mestre de cerimônia a jornalista Adriana Milczevsky, presidente do Grupo de Apoio Adoção Consciente, que por 21 anos foi editora e apresentadora da RPC. Os DJ’s Maurinho e Marcelo serão os responsáveis em levar muita música e alegria para o público.

“O evento tem como objetivo empoderar o sentimento e a autoestima destes jovens, através de um momento especial que proporciona colaboração, senso e celebração da vida”, afirma o Rotary. O clube também fez agradecimentos aos patrocinadores Espaço Passaúna Eventos, Queijaria Beija-flor, Super Byte Soluções Celulares e Informática, Agropecuária Puma.

Conheça os(as) debutantes

Ada Acsa de Lima Nery 14 anos Ana Clara dos Santos Teixeira 15 anos Bruno Eduardo Hoinski de Souza 14 anos Bryan Eduardo Nunes Pereira 15 anos Carlos Henrique Sousa Pereira 15 anos Cibely Antonio Soares 18 anos Cruz Kelly Victoria Fernandez Subero 14 anos Fernanda Pereira Santos 15 anos Gabrieli da Silva Nogueira 15 anos Halisson Vinícius Rosa Silva Leão 14 anos Ilma Karolainy Araújo de Lima 14 anos João Antonio Flizkowski Romagnoli 14 anos Kamily Aparecida Leal 14 anos Karen Luane da Silva 15 anos Kimberly Maykelly Martins Pedroso 15 anos Lilian Rodrigues dos Santos 14 anos Livia Gomes de Almeida 15 anos Marcos Davi Costa Lima 15 anos Mirely Silva Broesntrup 15 anos Murilo Costa de Araújo 14 anos Vitoria Antunes 15 anos Vitoria Cardoso 15 anos

Edição n.º 1382