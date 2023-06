Sono Belo Colchões & Estofados completa 20 anos com “arraiá de ofertas”

Com a missão de proporcionar aos seus clientes as melhores noites de sono, mais saúde e bem estar, a Sono Belo Colchões & Estofados está completando 20 anos de existência. Quando abriu a primeira loja na avenida Winston Churchil, 2468, em Curitiba, a empresa começou relativamente pequena, mas sempre com o pensamento voltado ao crescimento e acreditando que não demoraria para estar entre as melhores do ramo. De fato, a expansão chegou rápido e hoje já são sete unidades, sendo três na capital e quatro na região metropolitana, nas cidades de Araucária, Fazenda Rio Grande e São José dos Pinhais.

“O que era apenas um sonho, se tornou realidade e hoje a Sono Belo é referência no mercado de colchões. Grande parte desse sucesso se deve à pontualidade e eficiência nas nossas entregas e à organização de nossas lojas, sempre com grande variedade de produtos e modelos”, afirmam os empreendedores.

Destaque na venda de colchões e estofados voltados a quem preza por conforto, qualidade e durabilidade, a empresa também disponibiliza profissionais especializados para orientar os clientes na escolha do produto que melhor atenda às suas necessidades. “Todos esses quesitos colocam a Sono Belo em evidência no mercado. E além da qualidade e do bom atendimento, a loja está sempre levando promoções aos seus clientes”, comentam.

Amplo show room da loja permite que os clientes avaliem cada produto antes da escolha.

Serviço

As lojas da Sono Belo Colchões & Estofados estão localizadas nos seguintes endereços: Araucária Matriz – Rua Presidente Carlos Cavalcanti, 150 – Centro / filial na Av. Dr. Victor do Amaral, 523 – Lj 02 – Centro. Em Curitiba na Av. Winston Churchill, 2468 – Pinheirinho / Av. República Argentina, 4254 – Novo Mundo e Rua Izaac Ferreira da Cruz, 4660 – Sítio Cercado. Em São José dos Pinhais na Av. Rui Barbosa, 6039 – Ipê; e em Fazenda Rio Grande na Rua César Carelli, 64 – Iguaçu.

Confira as ofertas do arraiá da Sono Belo

• Conjunto Adapto 138×188 (Ecoflex) por R$1099,00 em 10X ou R$ 999,00 à vista

• Conjunto Manchester 138×188 (Palemax) por R$1099,00 em 10X ou R$ 999,00 à vista

• Conjunto Manhattan 193×203 King Size (Palemax) por R$1899,00 em 10X

• Conjunto Valentina 158×198 Queen Size (Palemax) por R$3499,00 em 10x

• Conjunto Livorno 138X188 – suporte de Peso 140kg (Herval) por R$1199,00 em 10X

• Conjunto Livorno 158×198 – suporte de peso 140kg Queen Size (Herval) por R$1499,00 em 10X

• Conjunto Livorno 193X203 suporte de peso 140kg King Size (Herval) por R$2099,00 em 10X

• Conjunto Diamante 158×198 Queen Size (Gazin) por R$1999,00 em 10X

• Conjunto Love Story 158×198 Queen Size (Gazin) por R$2249,00 em 10X

• Conjunto Love Story 193X203 King Size (Gazin) por R$2799,00 Em 10X

• Conjunto Tower 158×198 Queen Size (Gazin) por R$2449,00 em 10x

• Conjunto Tower 193×203 King Size (Gazin) por R$2999,00 à vista

• Conjunto Lazzari 158×198 Queen Size (Gazin) por R$4499,00 Em 10x

• Conjunto Primeline HR 138×188 (Gazin) por R$2499,00 em 10x

• Conjunto Primeline HR 158×198 Queen Size (Gazin) por R$2999,00 em 10x

• Conjunto Primeline HR 193×203 King Size (Gazin) por R$3499,00 em 10x

• Sofá Catania 2,00 mts (Di Zenatti) por R$2389,00 em 10x

• Sofá Madri canto 2,50×3,00mts – retrátil/reclinável (Buriti Estofados) por R$5999,00 em 10X

• Balanço c/ suporte – Famais – Confira preço especial de lançamento

Foto: Marco Charneski.

Edição n. 1367