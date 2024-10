Sortuda, araucariense faz aniversário e ganha carro em sorteio dos 50 anos do Condor

A moradora de Araucária, Danielly Skrobot, fez aniversário no último sábado (05/10) e ganhou um presente inesperado: um carro zero da promoção 50 Anos Premiado Condor. “Além do meu aniversário, também estou completando 18 anos de casamento e o Condor me deu um presentão”, conta ganhadora. Segundo ela, o carro será vendido para proporcionar à família um final de ano sem contas e mais tranquilo.

O prêmio foi entregue pelo próprio presidente do Condor, Pedro Joanir Zonta, que foi dirigindo o carro até a casa de Danielly, na área rural de Araucária. “É gratificante sentir a emoção dos ganhadores e cada um tem uma surpresa diferente. Estou achando recompensador viver essas experiências das entregas”, afirma.

Zonta destacou que Araucária está com o pé quente e bem engajada nesta promoção. “A cidade está com sorte e já levou dois carros e uma moto da nossa campanha. O Município é um marco na história da empresa, foi aqui que abrimos nossa quinta loja, em 1981 e, desde então, a população faz parte dessa nossa jornada de 50 anos”, acrescenta m empresário.

No decorrer da campanha, que segue até o dia 31 de dezembro, serão sorteados 50 carros (Chevrolet Onix 1.0 MT), 50 motos (Honda CG 160 Star), 50 vales-compras de 1 ano de supermercado (R$ 500 por mês durante um ano) e vales-compras diários de R$ 500.

Na promoção 50 Anos Premiado, a cada R$ 100 em compras, o cliente ganha um número da sorte. Os pagamentos realizados com o cartão Z-ON rendem chances em dobro. Para participar, basta estar com o cadastro no Clube Condor completo e fornecer o CPF no caixa. Para completar ou fazer o cadastro, o cliente pode baixar o aplicativo Clube Condor ou fazer pelo site clubecondor.com.br.