Srs. Furtados Produções Artísticas divulga colégios selecionados para o 1º Feecum

O Feecum – Festival Escolar de Curta Metragem, idealizado pela Senhores Furtados Produções Artísticas, por meio da Lei Paulo Gustavo, selecionou os colégios que irão participar desta 1ª edição. São 10 as instituições: Colégio Estadual Fazenda Velha, Colégio Estadual Cívico Militar Dias da Rocha, Colégio Estadual Professor Júlio Szymanski, Colégio Estadual Professora Agalvira Bittencourt Pinto – EFM, Colégio Estadual Professor Elzeário Pitz, Colégio Estadual de Campo Ana Maria V. Kava, CEC Joana Gurski – EFM e Colégio Estadual Professor João Nerli da Cruz.

“Ficamos muito felizes pela receptividade dos colégios e temos certeza que este projeto irá proporcionar o contato dos estudantes com a arte cinematográfica e estimular a produção audiovisual entre eles”, afirma a produtora cultural Débora Olescki, responsável pelo projeto.

Os colégios selecionados, envolvendo alunos do ensino médio e professores orientadores, participarão do curso de formação básica “Cinema para iniciantes”, que acontecerá nos dias 2, 3 e 4 de agosto. O curso será ministrado pelos cineastas Betinho Celanex e Mano Cappo, este último que ganhou destaque nacional ao receber o prêmio Prix Courtoujours com o curta-metragem “Bença” no Festival Cinelatino em Tolouse, França.

Após concluírem o curso de formação, as equipes terão entre os dias 5 a 30 de agosto de 2024 para produzir e enviar o filme para a produção do Festival, que premiará as três melhores produções.

O evento de premiação do 1º Feecum está marcado para o dia 13 de setembro, com local e horário a serem definidos. O 1º lugar ganhará um passeio ao cinema e R$ 200,00 por integrante, o 2º lugar um passeio ao cinema e R$ 100,00 por integrante e o 3º lugar ganhará um passeio ao cinema. As escolas dos projetos premiados receberão troféus e os professores/orientadores receberão prêmio e certificação conforme classificação: 1º lugar R$ 500,00, 2º lugar R$ 300,00 e 3º lugar R$ 150,00.

