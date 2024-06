Startup de inteligência artificial de Araucária estará na ABF Franchising Expo em São Paulo

A ABF Franchising Expo 2024, a maior feira de franquias do mundo, começará amanhã, quarta-feira, dia 26 de junho, e se estenderá até o dia 29 de junho, no Expo Center Norte, em São Paulo.

A Frame Tecnologia e Gestão da Inovação, uma startup de inovação que utiliza inteligência artificial (IA) em seus projetos, estará presente no evento para apresentar suas soluções inovadoras de IA para franqueadoras e franqueados de todo o Brasil. A empresa busca destacar como suas tecnologias podem revolucionar o setor de franquias.

Com o Brasil registrando mais de 90 milhões de empreendedores e potenciais empreendedores em 2023, de acordo com pesquisa do Sebrae, a ABF Franchising Expo se consolida como o melhor local para aqueles que desejam conhecer mais de perto o setor de franquias e facilitar a abertura de novos negócios. A feira reunirá mais de 400 marcas expositoras em uma área total de 32 mil m², esperando uma visitação superior a 60 mil pessoas.

“Nós estamos entusiasmados em participar da ABF Franchising Expo e compartilhar como nossas soluções de IA podem revolucionar o mercado de franquias,” disse Alisson Ferreira, CEO da Frame Tecnologia e Gestão da Inovação. “Acreditamos que a inteligência artificial pode proporcionar uma gestão mais eficiente, aumentar a escalabilidade e otimizar operações, trazendo benefícios significativos para franqueadoras e franqueados.”

A Frame, fundada pelo empresário Alisson Ferreira, começou como uma agência de marketing SEO e evoluiu para uma empresa que oferece soluções de inteligência artificial. Hoje, a Frame se destaca no desenvolvimento de tecnologias inovadoras que ajudam empresas a automatizar processos, melhorar a experiência do cliente e aumentar a competitividade no mercado.

A ABF Franchising Expo, realizada pela Associação Brasileira de Franchising e organizada pela Informa Markets, integra a ABF Franchising Week, uma semana de imersão no mercado de franquias. Neste ano, o evento será realizado em simultâneo com o Exposhopping / Congresso Internacional de Shopping Centers, promovido pela Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce). A feira oferecerá também espaços temáticos como a Arena do Conhecimento e o Espaço Startups, onde a Frame apresentará suas soluções.

