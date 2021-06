STR3 veio para garantir a segurança da sua casa ou empresa

Empresa trabalha com monitoramento de alarme e imagem, patrulhamento, vigilância e segurança. Foto: Marco Charneski

A escalada da violência e o medo de sofrer danos evidenciam a importância de buscar os serviços de uma empresa de segurança e monitoramento, para garantir a proteção da sua casa ou empresa. Mas para que o resultado seja realmente o esperado, é preciso ter cautela na hora de contratar os serviços de uma empresa especializada. Com a STR3 – Strugala Segurança Eletrônica, não tem erro! A empresa nasceu da necessidade dos moradores das áreas rurais de Araucária, diante das ameaças constantes contra suas famílias e da iminência de violação dos seus empreendimentos. “A STR3 nasceu para suprir essa lacuna e para somar com as forças de segurança do município que atuam no combate à criminalidade”, destacou o fundador e proprietário Marcelo José Strugala.

No comando da empresa estará a experiência de mais de 25 anos na área de segurança pública do empreendedor Strugala, um policial militar da reserva, que ao longo da sua carreira, adquiriu conhecimento de toda a região e dos seus costumes. “A proposta ao abrir a empresa é de que minha vivência profissional ao longo desses anos, presenciando todos os tipos de violência, se reflita em um serviço de qualidade, para garantir a segurança às famílias e às empresas”, comenta.

A STR3 está localizada em um ponto estratégico do Município, na área rural de Lagoa Grande, permitindo agilidade no deslocamento para todas as demais regiões. Possui uma equipe técnica e especializada na instalação de sistemas de alarme e de câmeras. “Os planos ofertados são menores que os praticados no mercado, tanto para residências como para empresas. Vale a pena conferir nossas condições”, convida Strugala.

Em tempos de violência cada vez mais latente, é importante zelar pela segurança da sua casa ou empresa. Foto: Marco Charneski

A STR3, empresa de segurança e monitoramento, fica na rua Olivir Cabrini, 80, na localidade de Lagoa Grande. Você pode fazer uma visita à sede ou agendar um horário, que uma equipe irá até sua casa ou empresa para fazer uma apresentação dos serviços. O telefone de contato é o (41) 99962-6612.

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1265 – 10/06/2021