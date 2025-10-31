O Sub-17 do Grêmio Esportivo Araucariense perdeu por 1X0 para o Rosário Central no jogo de ida das quartas de final da Taça Paraná Juvenil, realizado no domingo (25). Agora o time terá que vencer a partida da volta no sábado (01/11), por pelo menos dois gols de diferença, se perder estará fora da competição e se vencer por apenas um gol a decisão da vaga será na cobrança de pênaltis.

O primeiro jogo contra o Rosário foi bastante disputado, ambos os times tiveram várias chances de gol, mas foi o adversário que balançou a rede aos 16 minutos do segundo tempo, dando os números à partida: 1X0.

Na Taça Paraná Adulto o Grêmio sofreu sua quarta derrota em quatro partidas disputadas e não tem mais chances de classificação. No jogo que aconteceu no domingo (26), o time perdeu para o EC Rio Verde de Colombo por 2X1.

O Rio Verde abriu o placar aos 39’ do primeiro tempo, porém não demorou muito para que o Grêmio buscasse o empate com Helivelton Vieira, fechando a etapa tudo igual. No segundo tempo, o Rio Verde buscou o desempate e aos 36’ o gol saiu: 2X1.

No próximo domingo (02/11), às 15h30, o GEA enfrentará o União Capão Raso apenas para cumprir tabela.        

