Sub-20 do Cacique empata com o Cascavel e tem chance de classificação no Estadual

No sábado (23/03), o Araucária ECR enfrentou o Cascavel na quarta rodada do Campeonato Paranaense Sub-20 em um jogo bastante difícil e empatou em 1X1.

O Cacique saiu atrás no marcador, mas conseguiu buscar o empate e também a chance de classificação. No próximo sábado (30), às 15h30, o adversário será o Londrina, no Estádio Municipal Jacy Scaff.

Já o Sub-15, que vem de duas derrotas consecutivas no Paranaense da categoria, jogou na cidade de Iraty e empatou por 2 X 2 com o time da casa. No próximo sábado (30) enfrentará o Athletico Paranaense pela quarta rodada da competição. O jogo será às 10 no campo do Contenda.