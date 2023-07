Sub15 e Sub17 do Araucária ECR estão afinados para a 2ª fase do Paranaense

Enquanto aguardam a fase do turno e returno dos Campeonatos Paranaenses Sub15 e Sub17, as equipes do Araucária ECR seguem firmes com os treinamentos. Inicialmente os times iriam estrear na segunda fase no sábado (29/07), mas a pedido do adversário, o FC Cascavel, os jogos da primeira rodada foram adiados para quinta-feira (24/08), ambos no Estádio Municipal Osni Antônio da Silva, em Quatro Barras. O Sub 15 jogará às 08h45 e o Sub17 às 10h30.

Mas antes disso, em concordância com as datas pré-definidas pela tabela da Federação Paranaense de Futebol, os times do Araucária farão jogos válidos pela segunda rodada no sábado (05/08). O Sub15 enfrentará o Paraná Clube, às 08h45, no Estádio Erton Coelho de Queiroz, em Curitiba. Já o Sub17 jogará contra o Independente São Joseense às 10h30, no Estádio Municipal Cilmar Pedro Goergen, em São José dos Pinhais.

O Sub15 terminou a primeira fase do Paranaense na 11ª colocação entre os 20 times participantes e o Sub17 se classificou em 12º lugar entre 23 equipes.

Edição n. 1373