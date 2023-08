Sub15 não vai bem e perde para o Paraná, enquanto o Sub17 vence o São Joseense

Os times de base do Araucária ECR tiveram uma rodada de altos e baixos no Campeonato Paranaense das categorias. Na rodada de sábado (19/08) o Sub15 perdeu para o Paraná Clube por 4X0 enquanto o Sub17 venceu o Independente São Joseense por 3X1. “O Sub15 jogou muito abaixo do que vinha apresentando e acabou perdendo o jogo, já o Sub17 venceu com autoridade, uma das melhores partidas da equipe na competição”, comentou Adriano Lara, administrador das categorias de base.

Nesta quinta-feira (24), os times enfrentarão as equipes do Cascavel, em jogos pendentes da primeira rodada. As duas partidas serão realizadas no Estádio Municipal Osni Antônio da Silva, em Quatro Barras, o Sub 15 joga às 08h45 e o Sub17 às 10h30.

Os times do Cacique também vão jogar no próximo domingo (27). O Sub15 enfrentará o Vila Hauer EC às 08h45, no Estádio Municipal Osni Antônio da Silva, em Quatro Barras e o Sub17 terá como adversário o PSTC às 10h30, no mesmo estádio.

