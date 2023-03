Padre André: Subir montanha para rezar

Na Bíblia a montanha é sempre um lugar onde as pessoas vão para rezar. É o lugar do encontro com Deus. É quando alguém deixa os seus afazeres diários, a corrida do dia a dia, e, vai a um lugar para silenciar.

Não precisa necessariamente ser uma montanha fisicamente falando, mas, um lugar de afastamento, longe do barulho do cotidiano. Assim foi Jesus, que, por muitas vezes se retirava e ia a montanha, onde se encontrava com o Pai e tomava as grandes decisões de sua vida. Depois da oração, Jesus chamou os doze, e, foi na montanha sagrada, que ele se transfigurou e o Pai manifestou ao mundo a sua glória. Depois de rezar profundamente, suas roupas ficaram brancas como a luz, e do meio das nuvens surgiu uma voz que dizia: ‘Este é o meu Filho Amado no qual eu pus todo o meu agrado. Escutai-o’. Moisés e Elias que estavam com ele desapareceram e a partir desse mundo será ele a revelar o rosto de Deus ao mundo.

Em nossa vida cotidiana, precisamos encontrar momentos para sair, deixar de lado nossos afazeres, nossas preocupações, ou até os nossos desesperos, e, rezar. Quando deixamos nossa casa todos os domingos e vamos para a missa, subimos a montanha para estar com o Pai e dali sair fortalecidos para a nossa labuta diária. De manhã, quando tiramos momentos para estar a sós numa atitude de oração e encontro com Deus, subimos a montanha para rezar. Quando tomamos a Bíblia em nossas mãos para uma leitura orante e lemos e meditamos a Palavra de Deus, subimos a montanha para rezar. Diariamente devemos encontrar muitos momentos para subir a montanha e rezar. São Vicente de Paulo, nosso padroeiro dos padres vicentinos costumava repetir: ‘Dai-me um homem de oração e ele será capaz de tudo’.

No entanto, Jesus não permaneceu na montanha sagrada, embora Pedro insistisse que permanecessem por lá. O ambiente era cheio de paz, de conforto e o desejo era continuar naquele lugar. Mas, Jesus, pelo contrário, chama os apóstolos para descer e enfrentar a dura realidade que o esperava na parte de baixo. Na montanha sagrada Jesus antecipa a glória, mas, tem consciência que deve descer, como Filho de Deus, e, enfrentar o caminho de Jerusalém que o levaria até o calvário onde seria crucificado. Mas ele está pronto, cheio do Espírito de Deus, e pede aos discípulos que não contem nada a ninguém até que ele ressuscite dos mortos. Eles não entenderam nada na hora, mas, depois lembraram do que Jesus tinha lhes dito.

Assim também é nossa vida quando nos enchemos de Deus, do seu Espírito e nos sentimos fortalecidos para a luta diária. Precisamos descer da montanha, porque a vida do dia a dia nos chama para a luta e o enfrentamento. Mas um homem de oração, como dizia são Vicente, é capaz de tudo. Uma oração na qual deixamos que Deus aja dentro de nós e nos transforme. Precisamos aprender a rezar de modo dócil e aberto, para que se realize em nossa vida a vontade de Deus, os seus desígnios, e não os nossos gostos e as nossas vontades. Assim Jesus nos ensinou a rezar: ‘seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu’. Diariamente, devemos encontrar momentos de intimidade com Deus, e, cheios do seu espírito, enfrentarmos os inúmeros e inesperados desafios que a vida nos propõe. Com certeza, cheios do Espírito de Deus, ao descermos da montanha sagrada, teremos as forças necessárias para enfrentar os desafios cotidianos.