Sucos Moenda inova com delivery próprio e também está no iFood

Clientes encontram no cardápio inúmeras opções de sucos, com várias combinações. Foto: Marco Charneski

A casa de sucos Moenda, uma das mais tradicionais do Brasil, que veio para Araucária desde setembro do ano passado, está com excelentes novidades para melhor atender seus clientes. Além do horário de atendimento estendido até às 19 horas, inclusive aos domingos, a casa inovou com o delivery próprio e também está no aplicativo iFood. Isso mesmo! Não tem mais desculpa se você quer se refrescar com os deliciosos sucos do Moenda, porém, ainda tem receio de sair de casa, pois agora todas as delícias da casa, chegarão até você!

“Foi pensando na comodidade daqueles que preferem manter o isolamento social por conta da pandemia do Covid-19, que nos planejamos para que os clientes pudessem receber nossos produtos em sua casa. É lógico que muitos ainda fazem questão de vir pessoalmente, e para esses garantimos um espaço seguro, dentro das determinações impostas pelos órgãos de saúde, com distanciamento entre as mesas, uso obrigatório de máscaras e álcool em gel”, diz o empreendedor Ademar Bazzoni, que comanda a loja do Moenda Araucária. Ele faz questão de lembrar que o suco natural ajuda a refrescar e revigorar e ainda possui muitas vitaminas, minerais e fibras. Além disso, é uma opção barata e nutritiva, que traz benefícios para o organismo. “Aqui no Moenda tem sabores para todos os gostos. Nosso cardápio possui muitas combinações de sucos naturais e a famosa torta de frango, o carro-chefe da casa, preparada no dia, temos a pizza e o quibe assado, além de outras opções”, comenta Ademar.

Explosão de sabores

Além dos sucos, a casa tem salgados especiais, como a pizza, sempre quentinha. Foto: Marco Charneski

São mais de 33 opções de sucos, outras 23 misturas com duas frutas e 11 combinações com mais de duas, isso sem contar os oito tipos de vitaminas, cinco frapês (leite com fruta), e os sucos detox. O cardápio é diferenciado, conta com essas opções de sucos feitos com frutas frescas, algumas delas especiais. Entre as combinações, muitas são resultado de um intenso e detalhado trabalho de pesquisa a respeito das particularidades e benefícios de cada fruta e do potencial nutricional das misturas. As de maior destaque do cardápio são: açaí à moda (açaí, morango e banana), frutas vermelhas (morango, amora e framboesa) e clorofila (abacaxi, laranja, gengibre, hortelã e couve).

Serviço

Se você ainda não conhece os sucos Moenda, corre lá, a casa fica bem no centro da cidade, na avenida Victor do Amaral 241. Para pedidos no delivery, o whatsapp é o (41) 98767-5872. No iFood é só localizar a loja “Sucos Moenda Araucária”, e nas redes sociais @moendaaraucaria.

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1244 – 14/01/2021