Nos dias 9 e 10 de outubro de 2025, Foz do Iguaçu receberá a terceira edição do Summit Iguassu Valley Latino-América, um dos maiores encontros de inovação, empreendedorismo e tecnologia da região trinacional. O evento acontecerá na Quinta das Marias e reunirá especialistas, empreendedores, investidores, pesquisadores e estudantes em torno de um objetivo comum: integrar ecossistemas de inovação e fortalecer a cooperação entre Brasil, Paraguai, Argentina e demais países latino-americanos.

Na edição de 2024, mais de 2,6 mil pessoas participaram do encontro, superando as expectativas da organização e consolidando o Summit como referência no setor. Para este ano, a expectativa é ampliar ainda mais a rede de conexões, com programação voltada a tendências globais e temas estratégicos, como inteligência artificial, transformação digital, biotecnologia, cadeia de proteínas, sustentabilidade e novas fronteiras do agronegócio.

Além das palestras com especialistas renomados, a programação prevê rodadas de negócios, competições de startups, apresentações acadêmicas e espaços para networking. O Super Hackathon Sebrae Startup, por exemplo, reunirá equipes multidisciplinares para propor soluções inovadoras a desafios reais do mercado, estimulando o protagonismo de jovens talentos.

Segundo a organização, o Summit é considerado “o maior ecossistema de inovação realizado por voluntários no Brasil”, resultado da união de entidades, empresas e instituições comprometidas com o desenvolvimento regional. Para os organizadores, o encontro é mais que um evento: trata-se de uma plataforma para gerar oportunidades, criar parcerias e impulsionar negócios que podem transformar a realidade local e regional.

As inscrições já estão abertas no site oficial do Summit Iguassu Valley.

Assessoria.