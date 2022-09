Super sorteio promete movimentar o Instagram dos araucarienses

Foto: divulgação

Já imaginou participar de um sorteio onde os concorrentes tem 31 chances de ganhar? Pois é isso que os araucarienses Victor Carvalho e William Jonas estão proporcionando aos seus seguidores. Em parceria com o comércio local eles vão realizar esse super sorteio no Instagram, no perfil @victorr_carvallhoo. Os vencedores serão divulgados ao vivo no domingo, dia 23 de maio.

Como participar

As regras para concorrer aos 31 prêmios são simples, basta seguir o perfil @sorteio_torhugo_will_ no Instagram e todos as contas que ela segue, marcar um amigo por comentário, seguindo o Victor Carvalho e, é claro, estar com o perfil desbloqueado no dia do sorteio, para que os organizadores possam checar se o vencedor cumpriu mesmo as determinações.

Victor reforça que para tornar o sorteio mais prático, podem participar apenas moradores de Araucária e Contenda. Outra regra importante do sorteio está nas menções. “Não vale mencionar perfis falsos, de lojas, empresas, fã clubes, famosos e nem repetir comentários”, lembra o organizador.

Muitos prêmios

Mas vamos para a parte mais esperada dos sorteios: os prêmios. São 31 chances de levar um presente para casa. Então, não dá pra marcar bobeira! Além de um iPhone 11 novinho, os ganhadores poderão ganhar presentes das seguintes empresas: Pizzase7e, Oka Pizza Bowling, Deise Castro Massoterapeuta, iPhone Araucária, Crystal Churrascaria, Gutty Sorveteria, Luxo Urbano, Mundial Veículos, Checkbox, Villa Hygge, O Texano, Bruto Pomada, Mais Araucária, Ondonto White, Gloss, Salão 50 Tons, Posto Fialla, Lucas Fialla, Boa Vista Modas, Sonho de Criança, Look da Moda, Lenise Sokulski, Elio Winter e O Popular.

Ainda dá tempo de participar!

O sorteio já está rolando e será encerrado na próxima sexta-feira, 21 de maio. O resultado acontecerá do dia 23 de maio, ao vivo. Sem perder tempo, marque os amigos na publicação, siga as regras e cruze os dedos!

Texto: Maurenn Bernardo e Katty Ferreira