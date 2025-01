Superliga B: Araucária enfrenta em casa neste domingo (19) o atual líder JF Vôlei

Nesta quarta-feira (15/01), a equipe do Araucária Vôlei foi até o noroeste do estado enfrentar o Mobifácil Maringá pela quinta rodada da Superliga B. O jogo foi marcado por muito equilíbrio, porém o time foi superado pelos donos da casa por 3 sets a 1 (25/23, 23/25, 25/22, 25/21), resultado que o coloca na 10ª colocação na tabela com 4 pontos.

No próximo domingo (19), será a vez do Araucária encarar o atual líder da competição, o JF Vôlei. O confronto será às 17 horas, no Ginásio Joval de Paula Souza, no Parque Cachoeira. “Após esta última partida, avaliamos nossos erros e acertos, e com certeza entraremos em quadra para enfrentar o atual líder com mais garra a determinação. Precisamos vencer e somar mais três pontos na classificação. O fato de jogarmos em casa nesta sexta rodada também nos motiva ainda mais, porque sabemos que a nossa fiel torcida estará lá torcendo e vibrando a cada ponto”, diz o técnico.

Após este grande desafio contra o JF, o time araucariense voltará a jogar fora de casa no sábado (25), às 17h, e o adversário será o Brasília Vôlei.