O Vôlei Araucária deu um passo importante na Superliga B ao vencer o Elase no jogo de sábado (23) em casa. O time conquistou a vitória por 3X0 (parciais de 25/22, 25/17 e 25/25/23) e subiu para a 7ª colocação na tabela de classificação, somando 12 pontos na competição. A diferença para o quarto colocado, o Brasília Vôlei, é de apenas um ponto, já que a equipe possui 13.

Dos oito jogos que disputou até agora, o Araucária registrou 50% de aproveitamento nos resultados, com 4 vitórias. Nas parciais, o resultado está equilibrado, com 14 sets ganhos e 14 sets perdidos.

A equipe não descansa e agora tem mais um desafio pela frente: enfrentará o time do Aprov/Chapecó nesta quinta-feira (29), às 19h30, na casa do adversário, que é o 9º colocado na tabela.

Edição n.º 1500.