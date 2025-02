Superliga B: Araucária vê ameaçada a chance de seguir para os playoffs

A situação do Araucária Vôlei na Superliga B não é das mais favoráveis. Matematicamente, o time ainda pode se classificar entre os oito primeiros colocados que vão para os playoffs, considerando que ainda restam seis jogos pela frente. No entanto, sua campanha coloca em risco essa possibilidade.

O time vem de uma sequência de quatro derrotas: a primeira foi no dia 15 de janeiro para o AMVP (3X1), no dia 19 perdeu para o JF Vôlei (3X1), dia 22 foi superado pelo Alta Floresta (3X1) e no dia 25 perdeu para o Brasília Vôlei (3X0).

Até agora o Araucária soma 7 jogos, com 2 vitórias e 5 derrotas. Com estes resultados, atualmente ocupa a 12ª colocação na classificação, com 4 pontos, e tentando se distanciar da zona de rebaixamento.

No próximo domingo (02/02), será a vez do time encarar o Montes Claros. O jogo está marcado para às 17 horas, no Ginásio Joval de Paula Souza, no Parque Cachoeira.

Edição n.º 1450.