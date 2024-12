Superliga B: Araucária Vôlei enfrentará o América em casa neste sábado (21)

O Araucária Vôlei volta a jogar em casa pela Superliga B neste sábado (21/12), contra o América SSC, às 19h, no Ginásio Joval de Paula Souza. A presença da fiel torcida araucariense é fundamental para incentivar o time neste início de competição. Antes desse jogo, a equipe araucariense enfrentaria o time de Alta Floresta no sábado (14), no Mato Grosso, porém a partida foi adiada para o dia 22 de janeiro.

As próximas partidas do time em casa são as seguintes: 08/01 às 19h30, contra o Praia Grande; 19/01 às 17h contra o JF Vôlei; 02/02 às 17h contra o Montes Claros; 12/02 às 19h30 contra o SSB – Instituto OBI; e 22/02 às 19h contra o Norde Vôlei. Já os jogos fora de casa acontecem no dia 15/01 às 20h contra o Voleibol Alta Floresta; 25/01 às 17h contra o Brasília; 07/02 às 19h contra o Azulim; 15/02 às 19h contra o Real Brasiliense; e 28/02 às 19h contra o Araguari EVA.

Edição n.º 1446.