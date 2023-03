Supermamãe: gata adota 3 filhotinhos de lebre que foram abandonados

A história que você vai acompanhar agora é de uma gata de rua que é uma verdadeira supermamãe. Ela cuida muito bem dos seus quatro filhotinhos e, mais do que isso, fez algo incrível: adotou um quinto gatinho que estava abandonado próximo ao Parque Cachoeira e mais 3 filhotinhos de lebre que tinham sido abandonados próximos a uma empresa.

A história começa quando essa e outra gatinha são resgatadas das ruas por uma moradora de Araucária. Não tendo condições de ficar com as duas, a mulher procurou a Secretaria Municipal do Meio Ambiente para pedir ajuda. “Como não temos o serviço de resgate de animais de rua e ficamos sensibilizados com a dedicação da mulher em vir até a secretaria pedir ajuda para salvar as gatinhas, entramos em contato com a protetora independente Ivonete, que deu a elas um lar temporário. Para nossa surpresa, uma das gatas estava prenha e teve cinco filhotinhos, sendo que um deles acabou morrendo”, conta a uma funcionária da Secretaria.

O que ninguém esperava era que um outro filhotinho de gato abandonado entrasse na história. “Um filhotinho de gato pretinho foi encontrado abandonado nas imediações do Parque e, mais uma vez, pedimos ajuda para a Ivonete. Ela também recolheu o gatinho e o colocou junto da recém-mamãe, que imediatamente o adotou. É uma gata super amorosa”, acrescentou a funcionária da SMMA.

Se vocês leram a história até aqui e já se emocionaram, se preparem, porque o mais impressionante ainda está por vir. Três filhotinhos de lebre abandonados pela mãe foram resgatados por funcionários de uma empresa da cidade e levados até o Meio Ambiente. “Quando chegaram aqui com os filhotes, entramos em contato com um órgão do Estado, mas fomos informados que como os animais não estavam machucados, não seria possível recolhê-los. Como não podíamos ficar com as lebrinhas aqui na Secretaria, adivinhem a quem recorremos novamente? À Ivonete! Ela levou os bichinhos pra sua casa e fez algumas pesquisas na internet, para saber como iria cuidar deles. “Eu vi que o leite da gata também servia para alimentar lebres. Então coloquei os 3 filhotinhos junto da gatinha que havia acabado de dar cria e para minha surpresa, ela os adotou de imediato. Eu apenas complemento a alimentação delas com a mamadeira porque são muitos filhotes mamando na mesma mãe”, conta a protetora Ivonete.

Família grande demais

A protetora disse ainda que assim que a gatinha adotou o filhotinho de gato e as lebrinhas, ela fez o resgate de uma ninhada com 4 filhotes felinos, em uma casa que foi submersa pelos alagamentos na comunidade Beiro Rio.

“Resgatei mais 4 gatinhos e novamente tentei colocá-los com a mamãe gata, mas dessa vez ela os rejeitou. Acho que a família já estava grande demais”, brincou a protetora.

Adoção

Todos os gatinhos resgatados pela Ivonete serão colocados para adoção. Os que estavam na ninhada recolhida na comunidade Beira Rio já estão disponíveis porque aceitaram a ração. Os filhotinhos da mamãe gata ainda terão que aguardar o desmame, e quanto as lebrezinhas, a Secretaria de Meio Ambiente vai encaminhá-las para órgãos específicos ou poderá soltá-las na natureza.

Mais informações poderão ser obtidas com a própria protetora pelo fone (41) 99731-9880.