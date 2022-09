Supermercado Caminho da Roça completa 1 ano levando variedade ao bairro Thomaz Coelho

Em 2017, Priscila Armstrong e Cleberson Fantim abriram uma frutaria. Após 4 anos vendendo frutas e verduras no Caminho da Roça, o casal ampliou o negócio, tornando-se Supermercado, que em agosto completou 1 ano, desde a inauguração. “Ainda estamos nos acostumando com a ideia de agora sermos um supermercado, com mais funcionários e mais correria, mas pouco a pouco estamos aprendendo”, explica Priscila.



Durante esse 1° ano de supermercado, os empresários já conseguiram ampliar a loja, aumentar o setor de presentes e ainda estão com muitos outros projetos em mente, com missão de sempre evoluir, levando cada vez mais novidades ao bairro. Com uma variedade de marcas de diversas categorias de produtos, o supermercado atende a todos os tipos de necessidade para o seu dia a dia em casa. Hoje, o comércio possui açougue, hortifruti, mercearia, um espaço para presentes e padaria, que agora conta com auto service, uma máquina para você pegar seu próprio pão.



No mês de aniversário, o supermercado realizou diversas ações de comemoração como sorteios e o tradicional “estoura balão”, em que após a compra, o cliente tem direito a estourar balões com diversos prêmios. O evento, que aconteceu no fim de agosto, contou com a presença da Patrulha Caiobá, com brindes, além de mesas de doces, salgados e até algodão doce para a criançada. “Hoje, após 5 anos de Caminho da Roça, a palavra é gratidão. Primeiramente a Deus, pela força que nos tem dado, e aos nossos clientes e funcionários pois, sem eles, o Caminho da Roça não existiria”, encerra Priscila.



Serviço



O horário de funcionamento do supermercado é de segunda a sábado, das 8h às 20h, e aos domingos, das 8h às 18h, com atendimento presencial e pelo Whatsapp (41) 99550-8533. O Caminho da Roça está localizado na Praça Alberto Markowicz, 150, no bairro Thomaz Coelho.