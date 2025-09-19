No próximo domingo, 27 de setembro, uma Feira de Adoção de cães e gatos acontecerá no Supermercado Roça Grande, das 11h às 15h. O evento é uma parceria entre o mercado com o grupo NewPet.

Ao adotar o animalzinho, o novo tutor levará para casa um presente de 1kg de ração das marcas Natural Dots ou New Dots. Os bichinhos que estarão disponíveis para adoção no dia são todos resgatados e será uma média de 10 animais de cada espécie.

Quem tiver interesse em adotar um novo amiguinho, deverá ir até o evento com documento em mãos, e além disso, precisará preencher um termo de adoção no dia.

O Supermercado Roça Grande está localizado na Rua Ronaldo Pedro Zageski, n° 148, no bairro Capela Velha.